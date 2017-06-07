В Мьянме разбился самолет с 104 людьми на борту: 90 членов семей военнослужащих и 14 членов экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Воздушное судно неожиданно пропало, когда находилось над Андаманским морем. Предполагается, что на борту начались технические неполадки, полет проходил в условиях хорошей погоды.

Самолет вылетел в среду днем из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон. Он пропал с радаров около 13:35 (10:35 мск), когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой).

Власти организовали поисково-спасательную операцию с участием морских судов и авиации, которые обнаружили обломки самолета в море. Подробности происшествия выясняются.