Рейс «Уральских авиалиний» из Петербурга в Ларнаку задержали на семь часов

Рейс «Уральских авиалиний» из Петербурга в Ларнаку задержали более чем на семь часов. Согласно табло Пулково, самолет должен был вылететь 7 июня в пять утра.

После этого рейс переносили еще несколько раз - на 9:50, 11:00 и 11:50. Сейчас время вылета указано 12:40, однако в табло до сих пор стоит статус «задержан» вместо «отправлен».

Пассажиры, которые с ночи сидят в аэропорту, жалуются на отсутствие воды и представителя авиакомпании, пишет «Фонтанка.ру». «Никакой информации ни по телефону, ни по электронной почте не было», – сообщают они.

Информации по громкой связи о возможности получить горячее питание, а также о причинах задержки рейса не было, уверяют пассажиры. При этом на глазах туристов, которые уже находятся в санитарной зоне, ремонтируют самолет, на котором они должны были улететь.