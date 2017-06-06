Взрывотехники проверяют бесхозную сумку на Балтийском вокзале. Ее заметили около 15 часов у турникета в световом зале, пишет "Фонтанка.ру".
Находку окружили полицейские и прикрыли ее специальным устройством. Проверить оставленное имущество вызвали взрывотехников ОМОН.
Эвакуацию для пассажиров не объявили, поезда ходят по расписанию, вокзал в данный момент работает в штатном режиме.
Здание вокзала было закрыто днем 31 мая по той же причине. Тогда проверка заняла всего полчаса, так как в брошенному пакету подошел хозяин.