На Лёни Голикова из трубы забил фонтан кипятка. Сегодня, 6 июня, в Кировском районе испытают на прочность теплосети. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Судя по фотографиям, вода залила газон и припаркованные рядом автомобили. "Фонтанка.ру" пишет, что сотрудники "Теплосети Петербурга" обнаружили разлив в 12:10 во время планового объезда территории, где проходят гидравлические испытания.

Трубу прорвало на газоне около дома номер 47, сейчас на месте работает аварийная бригада. На время проверки труб горячую воду жителям района выключили. Кроме Кировского района сегодня испытывают теплосети еще в шести районах Северной столицы.