Станция метро "Гражданский проспект" закрыта из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

"В 10:28 "Гражданский проспект" закрыт на проверку", - рассказали в метрополитене, не уточнив подробностей.

Станция не работает ни на вход, ни на выход, поезда временно проезжают "Гражданский проспект" без остановки.

Очевидцы пишут в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте", что на платформе огорожен бесхозный пакет.

Фото: vk.com/spb_today