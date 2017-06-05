Станция метро "Василеостровская" закрыта на вход. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
"С 18:32 "Василеостровская" работает только на выход, на вход закрыта. Обнаружен бесхозный предмет", - уточнили в метрополитене.
© Фото: metronews.ru
Полиция проверяет бесхозный предмет.
Станция метро "Василеостровская" закрыта на вход. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
"С 18:32 "Василеостровская" работает только на выход, на вход закрыта. Обнаружен бесхозный предмет", - уточнили в метрополитене.
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