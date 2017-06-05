Станция метро "Василеостровская" закрыта на вход. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

"С 18:32 "Василеостровская" работает только на выход, на вход закрыта. Обнаружен бесхозный предмет", - уточнили в метрополитене.