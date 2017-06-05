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В Орландо произошла стрельба с многочисленными жертвами

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© Фото: Twitter / @DWilliamsTV
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    Правоохранители не приводят подробности инцидента и точное число погибших.

    В Орландо (штат Флорида, США) произошла стрельба с многочисленными жертвами. Сообщение об этом появилось на странице в Twitter управления местного шерифа.

    По данным офиса шерифа округа Ориндж, где произошла стрельба, в настоящий момент «ситуация стабилизировалась». Тем не менее правоохранители не приводят подробности инцидента и точное число погибших.

    Fox News отмечает, что место происшествия находится неподалеку от кампуса университета Full Sail. По информации филиала телекомпании ABC, в районе инцидента перекрыты дороги.

    По словам очевидцев, которые приводит Orlando Sentinel, на помощь полиции прибыли сотрудники пожарной охраны.

    12 июня 2016 года в Орландо Омар Матин убил 49 человек и ранил более 50 в гей-клубе Pulse. Перед убийством он позвонил в службу 911 и заявил о своей приверженности террористам из «Исламского государства» (запрещена в РФ).

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