В Орландо произошла стрельба с многочисленными жертвами

В Орландо (штат Флорида, США) произошла стрельба с многочисленными жертвами. Сообщение об этом появилось на странице в Twitter управления местного шерифа.

По данным офиса шерифа округа Ориндж, где произошла стрельба, в настоящий момент «ситуация стабилизировалась». Тем не менее правоохранители не приводят подробности инцидента и точное число погибших.

Fox News отмечает, что место происшествия находится неподалеку от кампуса университета Full Sail. По информации филиала телекомпании ABC, в районе инцидента перекрыты дороги.

По словам очевидцев, которые приводит Orlando Sentinel, на помощь полиции прибыли сотрудники пожарной охраны.

12 июня 2016 года в Орландо Омар Матин убил 49 человек и ранил более 50 в гей-клубе Pulse. Перед убийством он позвонил в службу 911 и заявил о своей приверженности террористам из «Исламского государства» (запрещена в РФ).