«ВИМ-Авиа» вновь задержала два рейса из Пулково. Согласно табло аэропорта, рейс NN 774 в Москву должен был вылететь в 11:30, однако перенесен на 12:05. Рейс NN 9315 в Анталью должен был вылететь в 15:10, однако перенесен на 19:25.

Днем ранее, 31 мая, «Вим-Авиа» инициировала веерные задержки рейсов, которые отправляются из петербургского аэропорта. В итоге пассажиры не смогли вовремя добраться до Болгарии, Турции и Москвы.

В итоге первые пассажиры вечером 31 мая улетели бортом стороннего перевозчика. В Анталью петербуржцев повезли «Саратовские авиалинии», они же доставят в Турцию туристов и сегодня. «ВИМ-Авиа» перегружена и пытается найти свободные самолеты.

В авиакомпании еще 31 мая сообщали, что расписание рейсов начинает стабилизироваться, однако в четверг задержки продолжаются не только в Петербурге. Например, Управление Роспотребнадзора Татарстана открыло «горячую линию» из-за проблем с «ВИМ-Авиа».

Кроме того, сегодня отмена рейсов продолжается на Дальнем Востоке. Соблюдение прав пассажиров контролируют сотрудники транспортной прокуратуры и чиновники Минтранса Магаданской области. В министерстве тоже открыли «горячую линию» для пассажиров.

Ситуацию взял на контроль губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Он пожаловался Федеральное агентство воздушного транспорта на авиакомпанию «ВИМ-Авиа» за регулярные отмены и задержки рейсов.