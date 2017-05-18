На Таймс-сквер автомобиль на большой скорости врезался в толпу

На Таймс-сквер в Нью-Йорке автомобиль на большой скорости врезался в толпу. «Хонда» двигалась против потока горожан и туристов, водитель задержан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным полиции, пострадали минимум 13 человек, американские СМИ также сообщают об одном погибшем. CBS со ссылкой на полицию уточняет, что это не теракт.

По данным телеканала WNBC, водитель после инцидента запаниковал и попытался сбежать. Мужчине 26 лет, он из Бронкса, ранее он привлекался за вождение в нетрезвом виде.

Президенту США Дональду Трампу доложили об инциденте на Таймс-сквер. Подробности происшествия уточняются.