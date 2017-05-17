Станция метро "Проспект Большевиков" закрыта на вход и выход

Лучшее в Петербурге

Глазки открывай: куда сходить на «Ночь музеев» с детьми

Именно ночь с 20 на 21 мая может стать для многих петербургских ребят той самой, когда можно не спать: в «Ночь музеев» даже самые строгие родители разрешат своим детям отправиться в увлекательный мир искусства. «Санкт-Петерубрг.ру» расскажет, где юные жители и гости города смогут узнать много нового и весело провести время.

Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

«Митьки», комиксы и авангард: где в «Ночь музеев» познакомиться с современным искусством

В ночь с 20 на 21 мая более 110 культурных площадок Северной столицы откроют свои двери для посетителей. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в «Ночь музеев» можно узнать о современном искусстве, увидеть перформансы и необычные статуи.