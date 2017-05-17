На улице Савушкина прорвало трубу с кипятком (ВИДЕО)

На улице Савушкина прорвало трубу с кипятком. Коммунальная авария произошла около дома номер 126, где находится многофункциональный центр "Атлантик-Сити". Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Около "Атлантик-Сити" прорыв трубы с кипятком, вода уже на проезжей части (улица Савушкина в сторону "Черной речки"), и на автобусной остановке", - пишут очевидцы.

За участок отвечает ГУП "ТЭК СПб", однако пока что специалистов нет на месте аварии, парящая вода не огорожена.

Видео: vk.com/spb_today