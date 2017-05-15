Предприниматели: На Крестовском начали незаконно сносить теннисный центр "Спортивный мир"

На Крестовском острове начали сносить теннисный центр "Спортивный мир". По мнению предпринимателей, Центр повышения эффективности использования госимущества делает начал снос незаконно. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на арендатора земельного участка, представителя ООО "Спортивный мир" Романа Курбатова.

По его словам, рабочие Центра прибыли на место 15 мая в 8:30. "Ломать начали сооружение, в котором в тот момент находились люди. Заявку на снос нам не показали. Пришлось вызывать полицию", - рассказал Курбатов. Сейчас исполнители площадку не покинули, однако работы пока притормозили.

ООО "Спортивный мир" (правопреемник ООО "Предприятие "Диапазон") – один из арендаторов, отношения с которым Смольный расторгает ради реконструкции острова к ЧМ-18. Под снос также попали клуб "Воздух" (ООО "Балтэкспресс-Гамма"), ресторан "Мед" (ООО "Рыбный рынок") и недострой ООО "Агрум".

На сегодняшний день договор аренды с ООО Спортивный мир" официально не расторгнут. Спорный вопрос находится на рассмотрении в Арбитражном суде Петербурга, заседание назначено на начало июня. По данным комитета имущественных отношений, срок действия договора аренды с теннисистами истек, поэтому предприниматели обязаны освободить территорию.

"В дальнейшем участок планируется использовать для развития детско-юношеского спорта: в летний сезон для организации учебно-тренировочных занятий по теннису, а в зимний сезон - для заливки катка и организации массового катания населения", - отметили в Смольном.

В начале мая Центр повышения эффективности использования госимущества начал снос недостроенного здания ООО "Агрум", в котором бизнесмены планировали открыть "Центр центр активного отдыха" и в который уже было вложено 200 млн рублей.

Смольный приступил к сносу объектов после окончания работы над концепцией развития Южной дороги Крестовского острова. Все заведения планируют снести ради преобразования прибрежной территории. Предприниматели просят губернатора Петербурга Георгия Полтавченко дождаться решения суда.