ИГ уничтожило античные статуи и барельефы на востоке Сирии

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) объявила об уничтожении статуй в античном городе Дура-Европос на востоке Сирии. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на сирийское государственное информагентство SANA.

Боевики распространили видеозапись, на которой античные скульптуры и барельефы дробят кувалдой на мелкие части. Кадры из видео опубликовал на своей странице в Twitter журналист Хасан Хасан.

Ранее сторонники ИГ подвергли Дура-Европос организованному разграблению, уничтожив культурные ценности. Террористы торгуют археологическими артефактами, вывозя их контрабандой из Сирии, а те находки, которые не могут продать, уничтожают. Агентство называет произошедшее «новым преступлением против сирийской цивилизации и мирового наследия».

Дура-Европос - античный город на реке Ефрат, основанный в III веке до н. э. и просуществовавший около 500 лет. В 256 году нашей эры город был захвачен персами, разграблен и заброшен. Дура-Европос был вновь обнаружен в 1920 году. Он находится рядом с населенным пунктом Калаат-эс-Салихия к западу от города Бу-Кемаль (562 км от Дамаска).

Уникальные фрески из древней синагоги, которая была обнаружена в Дура-Европос в 1920-х годах, находятся в Национальном музее Дамаска. На месте раскопок до войны был создан музей под открытым небом, который разграбили вандалы ИГ. У входа к развалинам сохранились Пальмирские ворота, археологи опасаются, что террористы могут их взорвать.

Летом 2015 года, когда боевики ИГ захватили иракский Мосул, они уничтожили многие экспонаты городского музея, включая всемирно известную ассирийскую статую крылатого быка с головой человека, которая относится к VII веку до нашей эры, а также сожгли уникальные книги и рукописи.

В мае 2015 года ИГ захватило сирийский город Пальмира, уничтожив, в числе прочего, храм Бела и триумфальную арку. В марте 2016 года сирийские правительственные войска при поддержке российских военных вернули контроль над Пальмирой. Однако в декабре город вновь оказался под контролем ИГ, и боевики частично разрушили тетрапилон и римский театр. С марта 2017 года Пальмиру вновь контролируют правительственные войска.

Фото: Twitter / @hxhassan