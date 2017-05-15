На КАД образовалась 9-километровая пробка. По данным "Яндекса", автомобили стоят от реки Оккервиль до Рябовского шоссе. Скорость движения не превышает 10 км/ч, в пробке можно потерять полчаса.

Также пробка собралась и на внутреннем кольце КАД - около семи км от Рябовского шоссе до Колтушского шоссе. На юге КАД тоже пробка около семи км - от Московского шоссе до Дачного проспекта. Здесь также можно простоять полчаса.

С 12 по 17 мая на участке внешнего кольца с 96-го по 103-й км, между Колтушским шоссе и Шафировским проспектом, из-за ремонта закрыты две полосы - первая и вторая.

Кроме того, до конца мая ограничено движение на участке внутреннего кольца КАД с 65-го по 80-й км, между развязками с Московским и Таллинским шоссе, перекрыты две полосы.

"Начался ремонт КАД, не доезжая до съезда на Косыгина. Люди, вы же люди! Неужели нравится толкаться в пробке? Уже от Мурманки висит предупреждение, что две крайние правые полосы на ремонте, так что же вы до последнего едете в этих полосах?" - пишут водители в группе "Признавашки ДТП и ЧП Петербург".