Станция метро "Василеостровская" закрыта из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

"С 20 часов станция закрыта, поезда следуют без остановки. Осуществляется досмотр", - уточнили в метрополитене.

"Василеостровская" закрыта и на вход, и на выход.