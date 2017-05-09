ИГ опубликовало видео казни «российского полковника», захваченного в Сирии

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) опубликовала видео казни «российского полковника», захваченного в Сирии. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом публикаций на исламистских сайтах.

На видео, озвученном на русском языке, ИГ объявляет об успешной борьбе с российскими войсками, а также угрожает России и президенту РФ Владимиру Путину новыми терактами.

На одном из фрагментов записи показан мужчина, одетый в комбинезон, который призывает других «агентов российских спецслужб» сдаться. Затем на видеозаписи показано, как боевик перерезает ему горло. В закадровом тексте утверждается, что казненный - «полковник Евгений Петренко».

В сентябре 2016 года ИГ объявляло о пленении Евгения Петренко, который на распространенной террористами видеозаписи называл себя внештатным сотрудником второго оперативного отдела ФСБ России по Москве в звании капитана.

Минобороны РФ проверит достоверность видео. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова.

«Конечно, министерство обороны не оставляет без внимания любые сообщения, которые касаются наших военнослужащих, тем более такого характера. Будет проведена проверка», - сказал Озеров.

Сенатор отметил, что ему ничего не известно о содержании и степени достоверности данной видеозаписи, однако, по его мнению, «в любом случае, даже если это фейк, он не должен остаться без внимания».

По словам Озерова, чтобы выяснить, действительно ли на видео совершается казнь российского военного, «можно запросить всех командиров воинских частей, которые находятся на территории Сирии». «Если это случилось, то мало не покажется никому», - резюмировал сенатор.