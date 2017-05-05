Движение на КАД частично перекрыли из-за упавшего щита. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Для устранения неполадок перекрыт съезд с внешнего кольца КАД на Шафировский проспект. Водителей просят выбирать другие маршруты движения.

Очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте" пишут, что щит упал из-за сильного ветра. Сегодня в Петербурге ветер - до 13 м/с.