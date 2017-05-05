Роспотребнадзор закрыл детсад в Шушарах из-за кишечной инфекции

Роспотребнадзор закрыл на карантин детский сад в Шушарах из-за кишечной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского отделения ведомства.

В детсаду номер 38 по адресу Вишерская, 3/1, зарегистрировано семь случаев гастроэнтерита. Сотрудники Роспотребнадзора обследуют работников пищеблока на кишечные вирусы, а также проводят отбор проб воды, продуктов и готовых блюд.

Будет проведена дезинфекция, ситуация находится под контролем ведомства. Кроме того, проверку по факту плохого самочувствия детей проводит прокуратура Петербурга.