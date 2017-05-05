Рейс NordWind из Петербурга в Анталью задержали на 19 часов

Рейс авиакомпании NordWind из Петербурга в Анталью задержали на 19 часов. Туристы должны были вылететь из Северной столицы сегодня ночью, 5 мая, в 01:45. Об этом сообщает портал "TourDom".

Изначально отправку воздушного судна отложили всего на один час - на 2:45, однако затем снова перенесли вылет. Сейчас вылет самолета назначен на 20:55.

Еще один рей NordWind в Анталью задержан в аэропорту Казани. Вылет на курорт должен был состояться в 3:05, однако его перенесли на 10:30.

Заказчик рейса - компания "Пегас Туристик" - отметил, что задержки рейсов никак не связаны между собой. В обоих случаях причина задержки - позднее прибытие воздушного судна из Турции. "Все туристы об этом предупреждены", - заявила гендиректор "Пегаса" Анна Подгорная.

На этой неделе с самолетом авиакомпании NordWind случилось ЧП. Рейсу из Ираклиона в Петербург пришлось развернуться и вернуться на Крит из-за технических неполадок. Многие пассажиры были возмущены действием экипажа и стюардесс, не предпринявших никаких действий по устранению паники на борту.