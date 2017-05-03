Поезда из Москвы в Петербург опаздывают на два часа из-за технической неисправности контактной сети на перегоне Любань - Торфяное. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В частности, задержка поездов номер 26 и номер 6 сообщением Москва - Петербург составит более двух часов. Также задерживаются ряд поездов пригородного и дальнего сообщения.

Специалисты ОЖД устраняют неисправность для того, чтобы максимально сократись время задержки поездов. В ОЖД приносят извинения за доставленные неудобства и просят следить за обновлениями на станциях и в поездах.