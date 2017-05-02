В Сирии в результате обстрела боевиков погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

"Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков", - рассказали министерстве.

В результате обстрела Бучельников получил смертельное ранение. Он представлен к государственной награде посмертно. Россия проводит спецоперацию в Сирии с сентября 2015 года. Минобороны официально признало гибель 32 российских военных за время кампании.