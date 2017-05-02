Украшения к 9 мая на Невском оборвали троллейбусные провода

Украшения к 9 мая на Невском проспекте оборвали троллейбусные провода. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"На Невском проспекте праздничная конструкция упала на проезжую часть прямо на троллейбус", - пишут очевидцы. Причиной происшествия стал сильный ветер.

В результате ЧП троллейбусы временно перестали ходить по Невскому в сторону Дворцовой площади. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на ГУП "Горэлектротранс".

При этом в обратную сторону движение не прекращалось. Сейчас на месте аварии работает ремонтная бригада. Скорость ветра в Северной столице около 6 м/с.

Фото: vk.com/spb_today