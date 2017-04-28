Бесхозный пакет на "Академической" проверили за пять минут. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Станция метро была закрыта с 12:12 до 12:17 на вход и выход, поезда следовали мимо без остановки.

В данный момент "Академическая" работает в штатном режиме. "Опасных предметов не обнаружено", - отметили в метро.