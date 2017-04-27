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При крушении корабля ВМФ около Босфора пропали без вести 15 россиян

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© Фото: Reuters

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45 членов экипажа российского корабля спасены Береговой охраной Турции.

При крушении корабля Черноморского флота «Лиман» около Босфора пропали без вести 15 россиян. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

По предварительным данным, 45 членов экипажа российского корабля спасены Береговой охраной Турции. При этом Береговая охрана Стамбула сообщает, что спасены экипажи двух судов, никто не пострадал, всего были эвакуированы 78 человек.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в результате столкновения «Лимана» с судном «Ашот-7» пострадавших среди экипажа нет. В результате столкновения исследовательский корабль «Лиман» в 40 км северо-западнее пролива Босфор получил пробоину.

«Лиман» - средний разведывательный корабль Черноморского флота. В конце января корабль вернулся из похода в Средиземное море, он выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

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