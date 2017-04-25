Станция метро "Адмиралтейская" закрыта из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

"В 19:23 станция закрыта на вход и выход из-за бесхозного предмета", - уточнили в метро.

По словам очевидцев в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте", на платформе огородили рюкзак.

Фото: vk.com/spb_today