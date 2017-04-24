Водители жалуются на пробки из-за полного закрытия Тучкова моста. Скорость движения автомобилей около станции метро "Спортивная" - от 2 до 5 км/час.

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Реконструкция Тучкова моста: от скандалов к стабильной работе

Мост, соединяющий Петроградскую сторону и Васильевский остров, уже почти год находится на масштабной реконструкции. Обычно он перекрыт лишь частично, однако с 23 апреля по 6 мая он закрыт полностью.

На две недели вводятся ограничения движения на Большом проспекте П.С., перекрестке набережной Макарова и Кадетской линии В.О. и двух участках проспекта Добролюбова. Кроем того, из-за закрытия моста изменились трассы автобусных маршрутов №№ 1, 6А, 128 и 191.