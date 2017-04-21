На Каменноостровском проспекте рухнула кирпичная стена. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Около дома номер 32 упала стена в садике, где гуляют дети, пожилые люди с собаками. Будьте внимательны! Там есть еще такая же стена. Сейчас там работают МЧС", - пишут очевидцы.

Вопросы с уборкой кирпичной трухи, оставшейся от забора, решает администрация Петроградского района, уточняет "Фонтанка.ру". МЧС передали информацию чиновникам, так как угрозы жизни обрушение не представляет.

Дом 32 по Каменноостровскому проспекту – памятник архитектуры. В 1910-х в одной из квартир дома собирался кружок поэтов под названием "Вечера Случевского", членами которого были Ахматова, Блок, Бунин, Гумилёв, Вячеслав Иванов, Щепкина-Куперник и другие. Сейчас в сквере имени Андрея Петрова расположен "Музей фонографов и граммофонов".

Фото: vk.com/spb_today