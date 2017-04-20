Невский проспект встал в пробке из-за обрыва троллейбусных проводов в районе улицы Марата. Об этом сообщают в группе "Экстренный вызов Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"На Невском проспекте произошел обрыв проводов. Все троллейбусы встали, собралась огромная пробка со всех сторон", - пишут очевидцы.

По их словам, к 12 часам "ситуация потихоньку разгуливается". "Разрыв проводов устранили, троллейбусы поехали. Будем надеяться, что и пробка рассосется в скором времени", - отмечают свидетели ЧП.

Фото: vk.com/spb_today