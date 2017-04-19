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"Красная" ветка петербургского метро "зависла" из-за неисправного состава

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© Фото: vk.com/spb_today

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Станция метро "Чернышевская" закрыта на вход по техническим причинам.

"Красная" ветка петербургского метро "зависла" из-за неисправного состава. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Красная" ветка метро с севера на юг практически не едет - стояли минут семь на "Площади Ленина". Сейчас стоим в туннеле перед "Чернышевской", - пишут пассажиры.

По их словам, машинист объявил по громкой связи, что причиной "зависшего" движения стал неисправный состав на станции метро "Площадь Восстания".

Кроме того, по техническим причинам закрыта на вход станция метро "Чернышевская". Вероятно, ее закрыли из-за огромного скопления людей в метро.

Фото: vk.com/spb_today

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