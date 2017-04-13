При взрыве в Петербурге пострадал 17-летний студент, который сейчас проживает в Всеволожске. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Молодой человек является студентом первого курса химического факультета технологического университета, он учится на дневном отделении бюджетной формы.

Ранее стало известно, что на Васильевском острове в руках подростка сработало взрывное устройство. Очевидцы рассказывают, что школьник поднял пакет около библиотеки им. Чернышевского на проспекте Кима, 4, после этого произошел взрыв.

По другим данным, студент подошел к входу библиотеки, у него был на спине рюкзак. Он долго в нем копался, и в какой-то момент раздался взрыв. Пока специалисты не могут установить состав устройства, которое взорвалось. По предварительной информации, оно было безоболочное и без поражающих элементов.

Сейчас студент находится в больнице Святой Марии Магдалины, его оперируют. При поступлении медики оценили состояние пострадавшего как крайне тяжелое. У школьника диагностировали минно-взрывную травму руки, ампутацию левой и размозжение правой кисти, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы и ссадины лица.