В Петербурге задержали лжеминеров Боткинской больницы и магазина. Полиция выезжала по экстренным сообщениям о бомбе вечером 11 апреля и ночью 12 апреля. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В 19:37 в службу «112» с мобильного телефона, зарегистрированного на 39-летнего жителя Карелии, поступила информация, что в магазине «Дикси» на Саблинской улице «заложена бомба».

После этого звонивший повесил трубку. В магазине сотрудниками полиции был задержан другой житель Карелии, которому тоже 39 лет. При осмотре магазина взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась.

Еще один тревожный звонок в службу «112» поступил в 00:34 с мобильного телефона 44-летней неработающей петербурженки. Женщина заявила в трубку, что больницу им. Боткина на Миргородской улице «пытаются взорвать».

Звонившая была задержана на территории больницы. Оказалось, что подозреваемая находится здесь на лечении. Клинику пришлось осмотреть, ничего подозрительного обнаружено не было. Эвакуация также не проводилась.