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На Сикейроса автомобили тонут в кипятке из прорванной трубы (ФОТО)

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© Фото: vk.com/spb_today
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    Здесь сегодня проходят температурные испытания теплосетей.

    На улице Сикейроса автомобили тонут в кипятке из прорванной трубы. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

    Вода разливается у дома номер 2, на углу с проспектом Энгельса, улицу заволокло паром. Здесь сегодня, 11 апреля, проходят температурные испытания теплосетей.

    "Фонтанка.ру" пишет, что автовладельцы не могут подойти к своим машинам, на место ЧП выехала оперативная бригада ГУП "ТЭК СПб".

    По данным предприятия, во время испытаний температура воды в магистралях доходит до 110 градусов. Поврежденный участок невозможно отключить, если из него вытекает вода, до тех пор, пока температура не будет снижена до приемлемого уровня. На это может уйти от двух до четырех часов, а в некоторых случаях и более продолжительное время.

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