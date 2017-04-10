Из дома на Парадной эвакуируют людей из-за звонка о заминировании

Из дома на Парадной улице эвакуируют людей из-за звонка о заминировании. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на жителей дома.

Звонок о бомбе поступил в полицию Центрального района около 14:30. Неизвестный заявил, что в доме номер 9 заложена бомба, и бросил трубку.

В данный момент на место ЧП выехали сотрудники полиции и ОМОНа.