Ладожский вокзал эвакуируют из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по СЗФО.

Сообщение об обнаружении бесхозного предмета поступил в правоохранительные органы около 14.:30.

Сейчас он оцеплен силами сотрудников транспортной полиции. При этом поезда с вокзала уходят по расписанию.