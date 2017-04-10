Рейс из Пскова в Петербург задержали из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МФД России по СЗФО.

Неизвестный позвонил около 6:40 в полицию и сообщил, что здание псковского аэропорта заминировано. Пассажиров, десять из которых успели пройти регистрацию, срочно эвакуировали.

После проверки всех помещений около 8:40 аэропорт был открыт. Лжеминера задержала полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Согласно табло Пулково, рейс «Псковавиа» прибыл в Петербург в 09:55.