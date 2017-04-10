"Ленту" на улице Бабушкина снова эвакуировали

Круглосуточный супермаркет "Лента" на улице Бабушкина снова эвакуировали. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Правоохранители вывели всех на улицу утром 10 апреля. В прошлый вторник магазин эвакуировали в то же время, тогда был найден бесхозный предмет.

Фото: vk.com/spb_today