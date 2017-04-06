Около школы в Ростове-на-Дону прогремел взрыв

В Ростове-на-Дону прогремел взрыв около лицея номер 5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сторож при обходе нашел предмет, похожий на фонарик, пишет Лайф. Когда мужчина поднял его, произошел взрыв, сторожу оторвало кисть.

«По предварительной версии, мужчина шел по улице Социалистической и увидел пакет, в котором лежал фонарик. Он нажал на кнопку, и произошел взрыв», - рассказал источник «Интерфакса».

Другие СМИ пишут, что пострадавшим стал дворник или мужчина без определенного места жительства. По другим данным, ему оторвало лишь пальцы руки.

Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Занятия в школе приостановлены, детей в здание не пускают.

Фото: Twitter / @BRostov