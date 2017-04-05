Полиция задержала петербуржца на акции памяти на Марсовом поле

Полиция задержала петербуржца на акции памяти жерт теракта на Марсовом поле. Об этом сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

По его словам, причиной задержания стал летающий дрон. "Молодого человека вывели с места проведения акции прямо во время минуты молчания, очень грубо утащили", - рассказал он.

Сейчас на Марсовом поле собралось около 300 человек, они выложили цифры "14:40" (время взрыва 3 апреля) с помощью пластиковых стаканчиков со свечами.

Завтра, 6 апреля, около станции "Технологический институт" пройдет еще одна акция памяти. На нее петербуржцев и гостей города позвал губернатор Георгий Полтавченко. В связи с акцией будет ограничено движение транспорта.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"