Шпалерная улица перекрыта из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на УГИБДД по городу и области.

В 12:50 на Шпалерной улице, 44Б, нашли бесхозный предмет. Движение на данном участке дороги временно перекрыто.

Водителей просят заранее выбирать маршрут. В этом доме находятся отель, юридическое бюро и другие организации.

Кроме того, сейчас в Петербурге закрыта из-за угрозы взрыва почти вся "синяя" ветка метро. Движение поездов полностью прекращено от станции "Московская" до станции "Петроградская".