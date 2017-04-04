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Переходы "Сенная-Спасская-Садовая" закрыты из-за угрозы взрыва

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© Фото: vk.com/spb_today
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    Ранее сообщалось лишь о закрытии станции метро "Сенная площадь".

    Переходы "Сенная-Спасская-Садовая" закрыты из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

    "С 12:18 пересадочный узел "Сенная-Спасская-Садовая" закрыты на проверку. Поезда следуют без остановки", - отметили в метро.

    Ранее сообщалось лишь о закрытии станции метро "Сенная площадь". Сейчас проводится осмотр станции на предмет наличия взрывных устройств и взрывчатых веществ.

    На площади стоят семь пожарных машин, а также одна машина разминирования, реанимация и скорая помощь. Кроме того, в данный момент закрыта для пассажиров станция "Достоевская".

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