Станция метро "Достоевская" закрыта на вход и выход. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Поезда проезжают станцию мимо, переход на станцию "Владимирская" также закрыт. Объявление о закрытии "Достоевской" транслируют в метро по громкой связи.

Кроме того, в данный момент закрыта для пассажиров станция "Сенная площадь". Сотрудники экстренных служб прибыли для проверки информации о заминировании.

Более того, на Васильевском острове эвакуировали студентов юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. По предварительной информации, бесхозный пакет обнаружили в аудитории на втором этаже.