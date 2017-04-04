Студентов юридического факультета СПбГУ на В. О. эвакуировали

Студентов юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета на Васильевском острове эвакуировали. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на учащихся.

По их словам, эвакуацию объявили в районе 11:10. Все студенты и преподаватели вышли на улицу и отошли от здания. Сейчас полицейские проверяют все этажи. По предварительной информации, бесхозный пакет обнаружили в аудитории на втором этаже.

Днем ранее, 3 апреля, в пресс-службе СПбГУ сообщали, что в университете усилены меры безопасности. Для сотрудников Управления режима и охраны СПбГУ был проведен дополнительный инструктаж об усилении бдительности при допуске на территорию вуза.

Фото: fontanka.ru