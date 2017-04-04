Станция метро "Сенная площадь" вновь закрыта для пассажиров. Сотрудники экстренных служб прибыли для проверки информации о заминировании. Об этом сообщает Лайф.

По данным источника в правоохранительных органах, звонок поступил в МЧС по номеру 112 от неустановленного гражданина. Сейчас проводится осмотр станции метро на предмет наличия взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Около станции стоят семь пожарных машин, а также одна машина разминирования, реанимация и скорая помощь. Станция метро "Сенная площадь" снова закрыта на вход и выход.

Сегодня, 4 апреля, все станции петербургской подземки работают в шттаном режиме. Вчера в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.

По последним данным, при взрыве в метро днем 3 апреля погибли 14 человек, их будут опознавать с помощью генетической экспертизы. МЧС по Петербургу назвало имена всех пострадавших от взрыва в метро, в списке с фамилиями 51 человек.

Фото: fontanka.ru