На станции метро "Выборгская" спасают потерявшего сознание мужчину. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"В 10:03 на станции метро "Выборгская" человеку стало плохо медики на месте. Предстоит поездка сегодня, я еще не вошла в метро, а мне уже плохо", - пишут очевидцы.

Мужчину, лежащего без чувств, заметили прохожие. Сейчас дежурившие в метро сотрудники полиции и медики оказывали пострадавшему первую помощь. Станция работает в штатном режиме.

Фото: vk.com/spb_today