«Ленту» на Бабушкина эвакуировали из-за угрозы взрыва

В храмах Петербурга пройдут заупокойные литии по погибшим при взрыве в метро

Петербуржцы несут цветы к "Сенной площади" в память о погибших при взрыве

При посадке в Пулково сразу в два самолета попала молния

В храмах Петербурга пройдут заупокойные литии по погибшим при взрыве в метро

Петербуржцы несут цветы к "Сенной площади" в память о погибших при взрыве

Также в супермаркет прибыли взрывотехники Росгвардии по Петербургу и области. Из магазина выведены сотрудники и покупатели.

Сообщение о бесхозном предмете поступило в правоохранительные органы около 9:20. На место оперативно были направлены сотрудники полиции.

Круглосуточный супермаркет «Лента» на улице Бабушкина эвакуировали из-за угрозы взрыва. Полиция и ОМОН Росгвардии обследуют коробку. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

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