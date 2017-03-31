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Неисправность кабеля затормозила движение по "синей" ветке петербургского метро

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Станция метро "Купчино"
© Фото: ru.wikipedia.org

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Не работают светофоры, поезда едут с небольшой скоростью.

Неисправность кабеля затормозила движение по "синей" ветке петербургского метро. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

"На участке "Купчино-Звездная" в тоннеле неисправность многожильного сигнального кабеля, в следствии чего не работают светофоры", - говорится в сообщении метро.

Ведутся работы по устранению неисправности, поезда на этом участке едут с небольшой скоростью.

Очевидцы сообщают, что за станции метро "Звездная", "Черная речка" и "Технологический институт" толпы людей, с трудом можно зайти на станцию.

"На "Озерках" в вагон не зайти, от "Сенной" до "Озерков" доехали за 20 минут, но плотно, от центра к "Просвещения" не шли вагоны, ждал минут 40", - пишут пассажиры в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: "Санкт-Петербург.ру"

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