На Ленинском проспекте 24 дома остались без тепла. Теплоснабжение подается в них по пониженным параметрам. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на «Теплосеть Петербурга».

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В Петербурге с 29 марта трубы будут проверять на прочность

Сегодня, 29 марта, в два часа, энергетики обнаружили около дома 99 неисправную трубу диаметром 800 мм. В зоне проведения работ находятся 24 здания, горячую воду для потребителей не отключали.

При этом в компании предупредили, что в некоторых квартирах проблемы с поступлением воды не исключены, потому что дома запитываются по закрытой схеме.

Циркулирующая по трубам вода используется только для отопления и не забирается из теплосетей для обеспечения ГВС. По плану на ремонт тепломагистрали отводится 24 часа.