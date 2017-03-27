Двое мужчин вскрыли вход в шахту метро «Горьковская», следы проникновения в шахту были обнаружены утром 26 марта. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

На первых воротах шахты был отогнут угловой профиль и спилена решетка. На вторых воротах спилен профиль, а датчики закрыты фольгой. На место направили аварийную бригаду метрополитена – осмотреть шахту со стороны тоннеля.

На месте происшествия были замечены двое молодых мужчин европейской внешности, на вид 22-30 лет. Оба были одеты в легкие темные куртки и штаны песочного цвета с темными вставками на коленях.