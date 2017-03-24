С колокольни Никольского собора упал кусок лепнины. Фотграфию обвалившейся штукатурки на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Владимир Дудин.

"Вот вам "охраняемый памятник", - написал он, добавив, что заметил куски собора сегодня днем, 24 марта.

При этом в самом соборе открестились от произошедшего, пишет "Фонтанка.ру", отметив, что "ничего подобного со зданием не произошло, и у них все в порядке".

Никольский Богоявленский морской собор является памятником XVIII века. В 1752 года президент Адмиралтейств-коллегии генерал-адмирал князь Голицын подал императрице Елизавете Петровне прошение "в воздаяние достойной памяти славных дел флота Российского" возвести за счет Морского ведомства и доброхотных сборов каменную Никольскую церковь.

В июне того же года императрица Елизавета подписала указ о возведении каменного храма взамен обветшавшей деревянной Никольской церкви.

Фото: Владимир Дудин / страница в Facebook