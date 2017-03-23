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Быший депутат Госдумы Денис Вороненков застрелен в Киеве

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© Фото: Владимир Федоренко / Sputnik

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По предварительным данным, после стрельбы в центре Киева ранены еще двое человек.

Быший депутат Госдумы Денис Вороненков от КПРФ застрелен в Киеве. Изначально о стрельбе около отеля «Премьер-палас» сообщил канал «Вести Украина», сейчас убийство экс-депутата подтвердил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Фото: РЕН
 

«Убийство естественно заказное. Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность», - сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Информацию об убийстве Вороненкова подтвердил также народный депутат Верховной рады Украины Дмитрий Белоцерковец. Президент Украины Петр Порошенко вызвал главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

По данным «Вестей», стрельба началась, когда Вороненков вышел из отеля вместе с охранником. РИА «Новости» сообщает о ранении еще двух человек, один из которых, предположительно, был охранником Вороненкова.

Денис Вороненков уехал на Украину вместе с женой, тоже экс-депутатом и оперной певицей Марией Максаковой. В декабре 2016 года Вороненков получил украинское гражданство. В интервью украинским СМИ он, объясняя причины своего отъезда, резко раскритиковал политическую ситуацию в РФ.

Кроме того, Вороненков дал украинской Генпрокуратуре показания по делу о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича. В марте 2017 года суд Москвы санкционировал заочный арест Вороненкова в связи с выдвинутыми против него обвинениями в мошенничестве с хищением здания стоимостью 127 млн рублей.

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